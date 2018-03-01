Ученые запрограммировали роботов на самостоятельное выпиливание мебели

Многие люди предпочитают собственноручно собирать мебель из готовых наборов на свой вкус, однако умение обращаться со столярными инструментами никто не отменял. Кроме того, что непрофессионализм и неточности в обращении с инструментами могут существенно подпортить будущий гарнитур, так и травмы могут случиться из-за неаккуратной работы.
Поэтому инженеры из MIT и сконструировали роботов-плотников, берущих эту обязанность на себя. Помимо того, что процессом распила занимаются роботы, система еще и симулирует нагрузки на тот или иной материал, что позволяет оценить прочность мебели-полуфабриката. Конструкторы создали три вида роботов. Первый представляет из себя торцовую пилу с управляемым приводом, второй – мобильного робота с манипулятором в количестве двух экземпляров, а третий – это модифицированный робопылесос с электролобзиком.
Большие поверхности – столешницы и другие широкие детали – берет на себя робопылесос. Отрезы досок делают роботы-манипуляторы с помощью торцовочной пилы. После этого пользователь только собирает заготовленные и подогнанные детали.