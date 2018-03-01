Samsung Galaxy S9 сломался за 2 дня

Новый флагман Samsung Galaxy S9 сломался через 2 дня использования. Обладатель телефона выяснил, что функция AR Emoji перестала работать.

Некоторым журналистам удалось получить новейшие смартфоны от южнокорейского гиганта в день презентации. Однако во время использования и тестирования, один из обладателей телефона выяснил, что как минимум одна функция Samsung Galaxy S9 не работает. Речь идёт о AR Emoji — технологии трёхмерной анимации, когда пользователь может превратить свою фотографию в анимированного персонажа и использовать его как стикер в переписке. Американский журналист Джеймс Грант заявил, что AR Emoji перестаёт распознавать человека, если до этого обрабатывал фото животного.

Виктория Ниц

До этого Samsung обвиняли в том, что идею анимированных персонажей они украли у Apple. Представители компании тогда отрицали все обвинения и заявляли, что их технология AR Emoji — это нечто совершенно новое. Также американскому журналисту сначала не поверили, что у смартфона за 999 долларов в первые же дни использования появляются проблемы. Однако он предоставил видеозапись проблемы и его телефон забрали на диагностику.