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| | Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении

Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении

Сегодня, 15:45
Политолог Сергей Судаков, являющийся членом Академии военных наук, прокомментировал новые виды вооружения, презентованные Владимиром Путиным во время его послания Федеральному собранию.

Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении

 

Судаков отметил, что новейшие разработки в области российского вооружения, представленные президентом РФ Владимиром Путиным, поставили точку в гонке вооружений. Эксперт напомнил, что США разрабатывала свои передовые авианосцы, не имеющие аналогов в мире, которые с выпуском новейших разработок российского вооружения стали весьма уязвимыми. Сергей Судаков заметил, что с помощью новых систем вооружения, о которых сообщил Путин, американские военные корабли можно будет уничтожить, находясь в любой точке мира.

Также эксперт пояснил, что отныне все тенденции, связанные с оккупацией Североатлантического Альянса, можно считать перечёркнутыми, так как представленная ядерная ракета под названием «Сармат» является практически неуязвимой военной мощью.
Александр Вест
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