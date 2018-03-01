Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении

Политолог Сергей Судаков, являющийся членом Академии военных наук, прокомментировал новые виды вооружения, презентованные Владимиром Путиным во время его послания Федеральному собранию.

Александр Вест

Судаков отметил, что новейшие разработки в области российского вооружения, представленные президентом РФ Владимиром Путиным, поставили точку в гонке вооружений. Эксперт напомнил, что США разрабатывала свои передовые авианосцы, не имеющие аналогов в мире, которые с выпуском новейших разработок российского вооружения стали весьма уязвимыми. Сергей Судаков заметил, что с помощью новых систем вооружения, о которых сообщил Путин, американские военные корабли можно будет уничтожить, находясь в любой точке мира.Также эксперт пояснил, что отныне все тенденции, связанные с оккупацией Североатлантического Альянса, можно считать перечёркнутыми, так как представленная ядерная ракета под названием «Сармат» является практически неуязвимой военной мощью.