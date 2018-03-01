Пользователи назвали 5 самых раздражающих недостатков Siri

Сель лет назад компания Apple представила своего виртуального помощника Siri. Однако теперь появились и другие ассистенты, которые значительно превосходят Siri. Пользователи назвали самые большие недостатки Siri, которые раздражают.

Светлана Славянская

Пользователи техники Apple назвали 5 самых раздражающих недостатков Siri, которые разработчикам ещё предстоит устранить. Во-первых, Siri не отличает голос своего владельца от других людей, что может негативно отразиться на безопасности информации, которая находится в гаджете. Во-вторых, часто на простые вопросы пользователи не могут получить нужного ответа. Третья особенность это то, что Siri путает певцов и композиции при поиске.Четвертый недостаток, это отсутствие нескольких таймеров, которые уже давно присутствуют в других виртуальных помощниках. И последняя особенность это то, что Siri не может переводить с русского языка, а только с английского.