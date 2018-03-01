NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Nokia презентовала «умную» куртку

Nokia презентовала «умную» куртку

Сегодня, 15:04
Nokia презентовала «умную» куртку CHASE Lifetech FR. Новинка от финского производителя умеет контролировать состояние здоровья владельца и даже сообщать медикам о критических ситуациях.

Nokia презентовала «умную» куртку

 

Компания Nokia совместно с IT-фирмой GINA и модным брендом Kolon создала прототип «умной» куртки. Разработка CHASE Lifetech FR умеет измерять пульс, давление, насыщенность крови кислородом и температуру носителя и окружающей среды с помощью различных вшитых датчиков. Куртка постоянно следит за жизненными показателями владельца, в случае критической ситуации отправляет сообщение в экстренные службы. В первую очередь, девайс будет предназначаться для тех, кто работает в опасных условиях: спасателей, правоохранителей и прочих. Прототип CHASE Lifetech FR имеет ярко-салатовый цвет и светоотражатели, заряжается она через USB.

Пока «умная» куртка находится на стадии разработки. Nokia планирует выпустить девайс примерно через год.
Виктория Озерова
Новости по теме
Nokia представила «умный» коврик Nokia Sleep
Nokia представила «умный» коврик Nokia Sleep

Финская компания Nokia презентовала «умный» коврик для владельцев смартфонов. Разработчики уверяют, что Nokia Sleep может обеспечить человеку здоровый сон.

Прототип «умных» часов Nokia запечатлен на фото
Прототип «умных» часов Nokia запечатлен на фото

В Сеть просочился снимок, на котором запечатлен прототип «умных» часов бренда Nokia. Стало известно, что компания открыто заявила о своем намерении

Microsoft презентовала бюджетные смартфоны Nokia 222 и 222 Dual SIM
Microsoft презентовала бюджетные смартфоны Nokia 222 и 222 Dual SIM

Компания Microsoft презентовала несколько недорогих телефонов. Кнопочные моноблоки Nokia 222 и 222 Dual SIM имеют выход в интернет и ещё несколько «примочек».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости