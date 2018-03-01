Nokia презентовала «умную» куртку CHASE Lifetech FR. Новинка от финского производителя умеет контролировать состояние здоровья владельца и даже сообщать медикам о критических ситуациях.

Виктория Озерова

Компания Nokia совместно с IT-фирмой GINA и модным брендом Kolon создала прототип «умной» куртки. Разработка CHASE Lifetech FR умеет измерять пульс, давление, насыщенность крови кислородом и температуру носителя и окружающей среды с помощью различных вшитых датчиков. Куртка постоянно следит за жизненными показателями владельца, в случае критической ситуации отправляет сообщение в экстренные службы. В первую очередь, девайс будет предназначаться для тех, кто работает в опасных условиях: спасателей, правоохранителей и прочих. Прототип CHASE Lifetech FR имеет ярко-салатовый цвет и светоотражатели, заряжается она через USB.Пока «умная» куртка находится на стадии разработки. Nokia планирует выпустить девайс примерно через год.