В КНР создали «умные» часы, проецирующие изображение на ладонь

Китайская компания Haier продемонстрировала «умные» часы ASU Watch. Рынок, насыщенный смарт-технологиями, трудно чем-либо удивить, но инженерам Поднебесной это удалось. В их творении присутствует проектор, позволяющий считывать данные не только с дисплея гаджета, но и проецировать их на тыльную сторону ладони.

Дарья Светозарова

Смарт-часы – изобретение очень удобное, особенно, если сопряжено со смартфоном. Оно позволяет не доставать телефон каждый раз, когда приходит уведомление – информация отображается на часах. Единственный их минус в том, что дисплей слишком мал для полного и качественного отображения информации.Дисплей представленных китайским производителем часов имеет разрешение 480х854 пикселей, однако он способен проецировать картинку на значительно большую площадь. Отмечается, что проектор ASU Watch может не только дублировать данные с экрана, но и отображать информацию независимо от него. В гаджет творцы интегрировали несколько развлекательных функций: юзер может создать изображение на экране, а на тыльной стороне кисти увидит результат своих трудов.Единственное, с чем пока мастера Поднебесной не смогли совладать – с искажениями. Изображение на коже руки выглядит деформированным и может невыгодно отличаться от оригинала.