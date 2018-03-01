В КНР создали «умные» часы, проецирующие изображение на ладонь

Смарт-часы – изобретение очень удобное, особенно, если сопряжено со смартфоном. Оно позволяет не доставать телефон каждый раз, когда приходит уведомление – информация отображается на часах. Единственный их минус в том, что дисплей слишком мал для полного и качественного отображения информации.
Дисплей представленных китайским производителем часов имеет разрешение 480х854 пикселей, однако он способен проецировать картинку на значительно большую площадь. Отмечается, что проектор ASU Watch может не только дублировать данные с экрана, но и отображать информацию независимо от него. В гаджет творцы интегрировали несколько развлекательных функций: юзер может создать изображение на экране, а на тыльной стороне кисти увидит результат своих трудов.
Единственное, с чем пока мастера Поднебесной не смогли совладать – с искажениями. Изображение на коже руки выглядит деформированным и может невыгодно отличаться от оригинала.