ТОП-5: Названы функции iPhone Х, которые позаимствованные у конкурентов

Американские специалисты проанализировали самые популярные функции iPhone и пришли к выводу, что компания Apple их разработала не самостоятельно, а позаимствовала у конкурентов. Это относится к Face ID и OLED-экранам.

Светлана Славянская

В число позаимствованных функций iPhone Х включили Face ID. Аналитики утверждают, что различные системы разблокировки телефонов при помощи визуальной биометрией были доступны на смартфонах задолго до того, как Apple выпустила iPhone X. Во-вторых, это OLED-экраны, которые впервые появились у Nokia N85 Symbian ещё 10 лет назад. Третья позаимствованная инновация это беспроводная зарядка, которая появилась ещё в 2012 году в смартфоне Lumia 920.Отсутствие в iPhone Х кнопки Home, говорит о подражании многим Android-устройствами. И последнее это встроенная в смартфон улучшенная защита от воды. Однако iPhone Х не подтвердил в реальной жизни степень защиты IP67.