Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными

Известный учредитель всемирной компании Microsoft Билл Гейтс сообщил об опасности электронных денег. Билл Гейтс утверждает, что криптовалюты смертельно опасны, так как с их помощью осуществляют финансирование терроризма и покупки наркотических веществ.

Татьяна Преображенская

Один из самых богатых людей планеты считает, что спекуляции вокруг электронной валюты несут определенные риски. Кроме того, Гейтс добавил, что цифровые деньги позволяют контролировать отмывание денег и финансировать террористические группировки.Билл Гейтс отмечает, что особенностью цифровых денег считается их анонимность. Но ее нельзя назвать достоинством криптовалют. Также он добавил, что правительство должно раскрывать преступные схемы, благодаря которым финансируют терроризм и уклоняются от уплаты налогов.