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| | Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах

Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах

Вчера, 21:32
28 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга стартовал проект, предложенный дорожными инспекторами и технически реализованный сервисом «Яндекс.Навигатор». В рамках этой программы водителей мегаполиса предупредят об опасностях на трассе.

Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах

 

Информацию об этом событии распространяют СМИ Северной столицы России. «Яндекс.Навигатор» сообщил водителям о опасном участке дороги в текстовом и голосовом режимах. На данный момент тестирование проводится только в Петербурге. Если система покажется интересной владельцам транспортных средств и появятся удовлетворительные результаты, то ее внедрят в других городах России. В противном случае пилотный проект свернут.

Новая функция «Яндекс.Навигатора» доступна шоферам бесплатно. Предложили создать такую систему работники ГИБДД. По мнению инспекторов, она поможет уменьшить количество аварий в крупных городах. Правоохранители рассчитывают на то, что тестирование пройдет успешно.
Домбровский Сергей
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