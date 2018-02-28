Навигаторы сообщат водителям в Петербурге об опасностях на трассах

28 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга стартовал проект, предложенный дорожными инспекторами и технически реализованный сервисом «Яндекс.Навигатор». В рамках этой программы водителей мегаполиса предупредят об опасностях на трассе.

Домбровский Сергей

Информацию об этом событии распространяют СМИ Северной столицы России. «Яндекс.Навигатор» сообщил водителям о опасном участке дороги в текстовом и голосовом режимах. На данный момент тестирование проводится только в Петербурге. Если система покажется интересной владельцам транспортных средств и появятся удовлетворительные результаты, то ее внедрят в других городах России. В противном случае пилотный проект свернут.Новая функция «Яндекс.Навигатора» доступна шоферам бесплатно. Предложили создать такую систему работники ГИБДД. По мнению инспекторов, она поможет уменьшить количество аварий в крупных городах. Правоохранители рассчитывают на то, что тестирование пройдет успешно.