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| | Психолог: владельцам iPhone X и Samsung Galaxy S8 надо лечиться от зависимости

Психолог: владельцам iPhone X и Samsung Galaxy S8 надо лечиться от зависимости

Вчера, 20:01
Многие покупатели не хотят приобретать смартфоны стоимостью более $1000. Психологи определили, что более половины владельцев дорогостоящих девайсов от Apple и Samsung является психически неустойчивыми и зависимыми от смартфонов.

Психолог: владельцам iPhone X и Samsung Galaxy S8 надо лечиться от зависимости

 

Психолог из Массачусетского университета Джессика Морган акцентировала внимание на том, что с каждым годом всё больше людей становятся зависимыми от смартфонов. Они приобретают девайсы, стоимость которых превышает $1000. При этом, свыше 50% владельцев готовы брать кредиты на такую технику. Некоторые живут в нищете и трущобах, но лишаются полугодовой зарплаты ради смартфона от престижного бренда.

Морган проанализировала анкетирование владельцев iPhone X и Samsung Galaxy S8 и выяснила, что 73% респондентов покупали девайс «ради понтов» и готовы обновляться до следующей модели, несмотря на высокую стоимость. Психолог утверждает, что такие люди зависимы и им необходимо лечиться. «Важно пройти обследование, ведь неизвестно, на что будут готовы такие люди в будущем. Зависимость уже сравнима с наркотической», - заявила Морган.
Вещий Олег
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