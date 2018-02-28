В Дубае продемонстрировали пассажирскую капсулу для Hyperloop

В Объединенных Арабских эмиратах проходит неделя инноваций, в рамках которой фирма Virgin Hyperloop One презентовала проект по созданию линии вакуумного транспорта, которая в перспективе объединит все города ближневосточного региона.

Дарья Светозарова

Изюминкой мероприятия стал 12-минутный путь, сообщающий Абу-Даби и Дубай. Его разработали при посредничестве транспортного ведомства эмирата Дубай. Премьера модели состоялась еще в 2016 году, осенью. Год спустя стали говорить о более широкой сети, которая сможет наладить сообщение между всеми городами Ближнего Востока. Дорога из Абу-Даби в Дубай занимает полтора часа, если ехать на автотранспорте. Ежедневно этот участок пути загружен минимум четырьмя тысячами транспортных средств. Если же запустить Hyperloop, экономия рабочего времени компенсирует примерно восемьсот миллионов долларов.На неделе инноваций уже представили полномасштабный вариант. Он имеет ряд отличий от того, который демонстрировался в Неваде. Интерьер походит на бизнес-класс в авиатранспорте. Кабина обладает большой вместительностью. Она оснащена сенсорными мониторами в подлокотниках, а также дополнительным местом для сидения с большим комфортом. Напомним, что невадский прототип двигался со скоростью в 387 километров в час. Кабина, показанная в Дубае может преодолеть 700 километров.