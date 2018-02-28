NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка

Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка

Вчера, 19:16
На международной выставке MWC компания Sony представит новый флагман – XZ2. Эксперты, протестировав новинку, назвали 5 преимуществ нового устройства над Samsung Galaxy S9.

Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка

 

Одним из главных преимуществ Sony Xperia XZ2, которое выделили американские аналитики, является технология HDR. Замедленная съемка в больше не имеет потери качества кадров. Полностью отсутствует размытие и чрезмерная освещенность снимков. Эксперты не смогли, так же, не оценить новый дизайн флагмана Sony, учитываю то, что внешний вид Galaxy S9 не претерпел особых изменений.

За последние годы компания Sony добилась высоких результатов баланса между производительностью, функционалом, стоимостью, а теперь и дизайном. Показатель автономности устройства выше у Samsung, но XZ2 обладает программной функцией, которая отключает неиспользуемые приложения и позволяет повысить производительность аккумулятора. Характеристики стабилизации XZ2 так же лучше, чем у Galaxy S9, которому требовалось для этого более 0,3 секунды.

Самым ощутимым отличием для потребителя станет цена девайса. Sony оценили новый флагман в 799 долларов США, Samsung же обойдется покупателю в 999 долларов. Каждая из новинок названа лидером на выставке MWC-2018. Напомним, что еще один коммерческий гигант – Apple, все еще не представил новый iPhone.
Новости по теме
В основной камере Samsung Galaxy S8 установят датчик изображения Sony IMX333
В основной камере Samsung Galaxy S8 установят датчик изображения Sony IMX333

В основной камере Samsung Galaxy S8 установят датчик изображения Sony IMX333. По мере приближения даты официального показа мобильного устройства открывается

Samsung Galaxy S8 получит аккумуляторы от Sony
Samsung Galaxy S8 получит аккумуляторы от Sony

Компания Samsung Electronics намерена расширить количество поставщиков аккумуляторных зарядов до трех для будущего флагмана Galaxy S8. Об этом информирует The

Новая Sony Xperia Z6 получит экран с распознаванием силы нажатий
Новая Sony Xperia Z6 получит экран с распознаванием силы нажатий

Информация о том, что новый флагман Sony Xperia Z6 получит уникальный экран с распознаванием силы нажатия накануне появилась в сети. Эксперты сразу поспешили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости