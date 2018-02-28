Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка

На международной выставке MWC компания Sony представит новый флагман – XZ2. Эксперты, протестировав новинку, назвали 5 преимуществ нового устройства над Samsung Galaxy S9.

Одним из главных преимуществ Sony Xperia XZ2, которое выделили американские аналитики, является технология HDR. Замедленная съемка в больше не имеет потери качества кадров. Полностью отсутствует размытие и чрезмерная освещенность снимков. Эксперты не смогли, так же, не оценить новый дизайн флагмана Sony, учитываю то, что внешний вид Galaxy S9 не претерпел особых изменений.За последние годы компания Sony добилась высоких результатов баланса между производительностью, функционалом, стоимостью, а теперь и дизайном. Показатель автономности устройства выше у Samsung, но XZ2 обладает программной функцией, которая отключает неиспользуемые приложения и позволяет повысить производительность аккумулятора. Характеристики стабилизации XZ2 так же лучше, чем у Galaxy S9, которому требовалось для этого более 0,3 секунды.Самым ощутимым отличием для потребителя станет цена девайса. Sony оценили новый флагман в 799 долларов США, Samsung же обойдется покупателю в 999 долларов. Каждая из новинок названа лидером на выставке MWC-2018. Напомним, что еще один коммерческий гигант – Apple, все еще не представил новый iPhone.