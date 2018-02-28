Легендарная Motorola Razr может получить гибкий дисплей

Легендарный телефон Motorola Razr вскоре может быть переоборудован в смартфон со сгибающимся экраном. О возможном возвращении на рынок культовой модели рассказал исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Виктория Озерова

На днях в Барселоне открылась выставка MWC-2018. В ходе мероприятия с представителями СМИ пообщался исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин. Он рассказал, что в связи со стремительным развитием технологий, в смартфонах компании появится много инновационных решений. Ян Юаньцин сообщил, что вскоре на рынки может вернуться легендарная Motorola Razr. При этом модель станет смартфоном и будет иметь гнущийся дисплей. О других технических параметрах, как и о предполагаемой дате выхода культового смартфона, Юаньцин ничего не сказал. Он только намекнул, что это может произойти совсем скоро.Следует отметить, что слухи о повторном выходе на рынок Motorola Razr появились около года назад.