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| | Intel готовит прорыв в технологии 5G для компьютеров

Intel готовит прорыв в технологии 5G для компьютеров

Сегодня, 16:24
Компания Intel разрабатывает сразу несколько устройств, работающих через высокоскоростной интернет 5G. Инновации появятся на рынке уже в 2019 году.

Intel готовит прорыв в технологии 5G для компьютеров

 

Всё больше производителей начинают развивать технологию высокоскоростного интернета 5G. Например, стало известно что компания Intel разрабатывает съёмное устройство, способное передавать видео в высоком качестве через соединение 5G. Устройство способно работать в течение 3-4 часов без подзарядки. Также в разработке находится персональный компьютер, внутри которого разместится антенна для 5G. Однако другие подробности компания скрывает.

В сфере развития технологий 5G Intel сотрудничает с другими крупными представителями технологического рынка: Dell, Lenovo, HP и Microsoft. Совместно с ними Intel планирует выпустить персональный компьютер с подключением 5G уже в конце 2019 года. Главным препятствием к повсеместному распространению высокоскоростного интернета 5G являются помехи сигнала. Разработчикам пока не удаётся решить эту проблему, а все демонстрации возможностей 5G Intel проводили предварительно устранив все помехи.
Виктория Ниц
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