На MWC 2018 показали двойник iPhone X за 40 долларов

На выставке Mobile World Congress компания из Гонконга Shenzhen Doke Electronics Co. презентовала самый бюджетный аналог iPhone X из всех ранее представленных. Сообщается, что смартфон Blackview A30 имеет точно такой же дизайн, как и последний гаджет компании Apple. Blackview A30 также имеет «монобровь» и большой дисплей.
Предприниматель Сюй Мин утверждает, что смартфон будет на операционной системе Android Go, что является важной новостью для пользователей. Blackview A30 поступит в продажу в конце 2018 года и будет стоить всего 40 долларов.