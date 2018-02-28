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| | На MWC 2018 показали двойник iPhone X за 40 долларов

На MWC 2018 показали двойник iPhone X за 40 долларов

Сегодня, 15:18
На международной выставке техники Mobile World Congress некоторые производители смартфонов демонстрировали устройства, которые выглядели очень похожими на Apple iPhone X. Однако самым бюджетным «клоном» стал смартфон Blackview A30.

На MWC 2018 показали двойник iPhone X за 40 долларов

 

На выставке Mobile World Congress компания из Гонконга Shenzhen Doke Electronics Co. презентовала самый бюджетный аналог iPhone X из всех ранее представленных. Сообщается, что смартфон Blackview A30 имеет точно такой же дизайн, как и последний гаджет компании Apple. Blackview A30 также имеет «монобровь» и большой дисплей.

Предприниматель Сюй Мин утверждает, что смартфон будет на операционной системе Android Go, что является важной новостью для пользователей. Blackview A30 поступит в продажу в конце 2018 года и будет стоить всего 40 долларов.
Светлана Славянская
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