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| | Эксперты показали, как снимает Sony Xperia XZ2 в реальных условиях

Эксперты показали, как снимает Sony Xperia XZ2 в реальных условиях

Сегодня, 13:27
Буквально сразу же после официальной презентации модернизированного смартфона Xperia XZ2 от японской корпорации Sony, в Сети появились первые фотографии, которые были сняты на мобильное устройство.

Эксперты показали, как снимает Sony Xperia XZ2 в реальных условиях

 

Экспертам удалось после презентации проверить нашумевшую камеру смартфона Sony Xperia XZ2, которая обладает 19 Мегапикселями. Камера прошла тест достойно и показала достаточные качественные кадры. Однако устройство немного подвел режим макросъёмки, который полностью засветил задний фон.

 

 

Также специалисты в реально жизни протестировали и фронтальную камеру на 5 Мегапикселей. Результаты порадовали пользователей, которые качество снимков с Xperia XZ2 сравнили со смартфоном «яблочной» компании iPhone X.
Светлана Славянская
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