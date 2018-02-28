Эксперты показали, как снимает Sony Xperia XZ2 в реальных условиях

Буквально сразу же после официальной презентации модернизированного смартфона Xperia XZ2 от японской корпорации Sony, в Сети появились первые фотографии, которые были сняты на мобильное устройство.

Экспертам удалось после презентации проверить нашумевшую камеру смартфона Sony Xperia XZ2, которая обладает 19 Мегапикселями. Камера прошла тест достойно и показала достаточные качественные кадры. Однако устройство немного подвел режим макросъёмки, который полностью засветил задний фон.

Светлана Славянская

Также специалисты в реально жизни протестировали и фронтальную камеру на 5 Мегапикселей. Результаты порадовали пользователей, которые качество снимков с Xperia XZ2 сравнили со смартфоном «яблочной» компании iPhone X.