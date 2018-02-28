В продажу поступил музыкальный смартфон Pixelphone S1 за пять тысяч рублей

Российская фирма Pixelphone S1, которая сотрудничает с китайским производителем девайсов Meizu, сообщила о старте продаж собственного гаджета Pixelphone S1. Отмечается, что телефон, прежде всего, музыкальный аппарат, однако в нем есть и дактилосканер, а также поддержка LTE.

Дарья Светозарова

Музыкальным «сердцем» устройства является аудиопроцессор Awinic K7. Он выдает звук мощностью в 97 децибел, а искажение не превышает восьми тысячных процента. Гаджет оснащен пятидюймовым IPS-экраном с разрешением HD на 720Х1280 пикселей. При этом в смартфон интегрирована восьмимегапиксельная основная камера, а также передняя камера на пять мегапикселей.Устройство функционирует при помощи четырехъядерного чипсета MediaTek MT6737. Оперативная память телефона составляет 2 гигабайта, а встроенная флэш-память – 16 Гб. Объем памяти можно увеличить посредством карты microSD.У аппарата есть и ряд недочетов. Среди них низкая мощность аккумулятора – заряда хватает всего на 12 часов интенсивной работы. Весит смартфон более 160 граммов, разъем для наушников стандартный. Однако положительной чертой можно считать «чистую» операционку Android 7 Nougat и три цветовых решения.