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Хакеры атакуют пользователей устройств Apple

Сегодня, 13:39
Хакеры принялись массово атаковать владельцев гаджетов от Apple. Злоумышленники при помощи ложных писем от службы поддержки пытаются заполучить банковские данные пользователей. Об этом проинформировали в американской корпорации.

Хакеры атакуют пользователей устройств Apple

 

Представители компании Apple предупредили владельцев своих устройств о возможной опасности. В последнее время замечена повышенная активность хакеров. Злоумышленники присылают пользователям письма якобы от службы поддержки Apple. В послании говорится о том, что владельцы устройств должны отказаться от пробной подписки, чтобы избежать списывания средств с их счетов. Когда пользователь нажимает на ссылку «Отменить подписку», происходит переход на специальную фишинговую страницу. Так хакеры получают данные банковских карт пользователей.

Напомним, что в прошлом месяце о подобной фишинговой атаке владельцев Apple предупредили разработчики ESET.
Виктория Озерова
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