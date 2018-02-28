Хакеры атакуют пользователей устройств Apple

Хакеры принялись массово атаковать владельцев гаджетов от Apple. Злоумышленники при помощи ложных писем от службы поддержки пытаются заполучить банковские данные пользователей. Об этом проинформировали в американской корпорации.

Виктория Озерова

Представители компании Apple предупредили владельцев своих устройств о возможной опасности. В последнее время замечена повышенная активность хакеров. Злоумышленники присылают пользователям письма якобы от службы поддержки Apple. В послании говорится о том, что владельцы устройств должны отказаться от пробной подписки, чтобы избежать списывания средств с их счетов. Когда пользователь нажимает на ссылку «Отменить подписку», происходит переход на специальную фишинговую страницу. Так хакеры получают данные банковских карт пользователей.Напомним, что в прошлом месяце о подобной фишинговой атаке владельцев Apple предупредили разработчики ESET.