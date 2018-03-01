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| | Road Еo Liberty воссоздаст Fallout 3 на базе Fallout 4

Road Еo Liberty воссоздаст Fallout 3 на базе Fallout 4

Сегодня, 02:30
Студия Road To Liberty собирается возродить компьютерную игру в стиле Action/RPG Fallout 3. Режиссеры проекта заявили об этом еще год назад, но первые эпизоды сюжета появились в Сети только недавно.

Road Еo Liberty воссоздаст Fallout 3 на базе Fallout 4

 

Рабочее название у ленты пока остается Capital Wasteland. В базовую реплику коммуникаций разработчики положили технологии Fallout 4. Отдельные сюжеты уже опубликованы на сайте компании. Будущие геймеры увидели для себя много новинок. Изменилась архитектоника тоннелей, навигация опорных мест, карта уязвимости мутантов и многое другое. Главный персонаж, например, не будет участвовать в лобовой схватке со своим оппонентом, а разберется с ним при помощи подручных средств.

Создатели второй реплики популярного блокбастера надеются, что новая версия игры повторит успех предыдущих. Сейчас в студии все занимаются «литературой» - пишут диалоги и закадровый текст для Fallout.
Сергей Денисов
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