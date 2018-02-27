Украина презентовала новый беспилотник на выставке вооружений в ОАЭ

Украинская компания «Спецтехноэкпорт», входящая в состав концерна «Укроборонпром», презентовала на выставке вооружений UMEX-2018 в Абу-Даби новый беспилотник RAM. Дрон с трехкилограммовой боеголовкой способен уничтожить цель одним ударом.

Домбровский Сергей

RAM стартует с помощью катапульты. Устройство может находиться в небе до 40 минут. Масса беспилотного летательного аппарата составляет восемь килограммов. Дрон способен удалиться от стартовой площадки на расстояние 30 километров. Длина планера составляет 1,8 метра, а размах крыльев – 2,3 метра. Беспилотник перемещается бесшумно и может незаметно подобраться к лагерю противника.По словам военных специалистов, RAM отлично подходит для боевых операций в Донецкой и Луганской областях. ВСУ уже использовали этот дрон. На тестировании пулеметы беспилотника успешно ликвидировали все цели. Эксперты говорят о предстоящей «войне дронов». На данный момент данные летательные аппараты являются актуальными, поэтому командование уделяет им значительное внимание.