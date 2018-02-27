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| | Представлен чип Qualcomm Snapdragon 700 для производительных смартфонов

Представлен чип Qualcomm Snapdragon 700 для производительных смартфонов

Вчера, 19:51
Состоялась презентация нового семейства процессоров для мобильных устройств от Qualcomm Snapdragon 700. По словам производителя, новинка наделит смартфоны новыми возможностями, которые ранее были доступны только для Snapdragon 800 Series.

Представлен чип Qualcomm Snapdragon 700 для производительных смартфонов

 

Qualcomm, как компания-производитель процессоров для смартфонов, анонсировала к предстоящей выставке MWC 2018 новое семейство процессоров из серии Snapdragon 700. Новинка сможет предоставить мобильным устройствам те возможности, которые прежде были доступны только для чипов Snapdragon 800 Series.

При этом, производитель сохраняет в тайне до выставки в Барселоне все характеристики Snapdragon 700. Известно только, что для ускорения операций будет использоваться AI Engine, заключающий в себе элементы искусственного интеллекта. В качестве вычислительного ядра будут применено Kryo, а в качестве графического ускорителя – Adreno. Кроме того, сообщается о широких возможностях для видео- и фотосъемки.
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РИА ВладТайм
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