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| | В Ростове разработали виртуальность для тренировки супер-бойцов

В Ростове разработали виртуальность для тренировки супер-бойцов

Вчера, 19:53
Студенты из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону были создателями виртуального тренера по боксу. Он предназначен для профессиональной подготовки спортсменов.

В Ростове разработали виртуальность для тренировки супер-бойцов

 

Теперь любой желающий сможет воспользоваться электронным тренером, который поможет заниматься боксом без привлечения профессионала. Для разработки приспособления были задействованы лучшие тренера по боксу - они помогли троим студентам создать тактику в симуляторе, над которой будет работать начинающий спортсмен.

Для того чтобы начать виртуальный бой, необходимо разместить датчики, надеть шлем, а на перчатки установить специальные устройства. В бою устройство будет контролировать силу удара, его качество, технику. Перед тренировкой приспособление оценит состояние спортсмена и его физические данные. При выборе бойцом неверного подхода, голос в шлеме будет указывать на ошибки, как настоящий тренер. Данным изобретением уже заинтересовались фитнес-клубы.
Дарья Дмитриева
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