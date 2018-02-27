В Ростове разработали виртуальность для тренировки супер-бойцов

Студенты из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону были создателями виртуального тренера по боксу. Он предназначен для профессиональной подготовки спортсменов.

Дарья Дмитриева

Теперь любой желающий сможет воспользоваться электронным тренером, который поможет заниматься боксом без привлечения профессионала. Для разработки приспособления были задействованы лучшие тренера по боксу - они помогли троим студентам создать тактику в симуляторе, над которой будет работать начинающий спортсмен.Для того чтобы начать виртуальный бой, необходимо разместить датчики, надеть шлем, а на перчатки установить специальные устройства. В бою устройство будет контролировать силу удара, его качество, технику. Перед тренировкой приспособление оценит состояние спортсмена и его физические данные. При выборе бойцом неверного подхода, голос в шлеме будет указывать на ошибки, как настоящий тренер. Данным изобретением уже заинтересовались фитнес-клубы.