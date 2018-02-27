В Ростове разработали виртуальность для тренировки супер-бойцов

Теперь любой желающий сможет воспользоваться электронным тренером, который поможет заниматься боксом без привлечения профессионала. Для разработки приспособления были задействованы лучшие тренера по боксу - они помогли троим студентам создать тактику в симуляторе, над которой будет работать начинающий спортсмен.
Для того чтобы начать виртуальный бой, необходимо разместить датчики, надеть шлем, а на перчатки установить специальные устройства. В бою устройство будет контролировать силу удара, его качество, технику. Перед тренировкой приспособление оценит состояние спортсмена и его физические данные. При выборе бойцом неверного подхода, голос в шлеме будет указывать на ошибки, как настоящий тренер. Данным изобретением уже заинтересовались фитнес-клубы.