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| | Nokia открыла лабораторию в «Сколково»

Nokia открыла лабораторию в «Сколково»

Сегодня, 13:06
Новейшая лаборатория Интернета Вещей была основана официальными представителями компании Nokia в инновационном центре под названием «Сколково». Сотрудники лаборатории займутся тестированием и разработкой решений в сфере IoT (интернет вещей).

Nokia открыла лабораторию в «Сколково»

 

Сотрудники лаборатории Nokia, открывшейся в центре «Сколково», будут решать задачи конечных заказчиков, работая с пакетным виртуальным ядром Nokia Cloud Packet Core, пользуясь приложениями и устройствами, позволяющими оценить перспективы применения решений в области Интернета вещей. В лаборатории будут тестироваться различные приложения, созданные как в России, так и за рубежом, направленные на нужды различных отраслей экономики.

Деметрио Руссо, занимающий должность вице-президента компании Nokia в восточной Европе, пояснил, что основной целью основанной лаборатории является раскрытие потенциала Интернета вещей на территории РФ, а также ускорение разработка услуг в области IoT, для создания более эффективной системы.
Александр Вест
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