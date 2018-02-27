Nokia открыла лабораторию в «Сколково»

Новейшая лаборатория Интернета Вещей была основана официальными представителями компании Nokia в инновационном центре под названием «Сколково». Сотрудники лаборатории займутся тестированием и разработкой решений в сфере IoT (интернет вещей).

Александр Вест

Сотрудники лаборатории Nokia, открывшейся в центре «Сколково», будут решать задачи конечных заказчиков, работая с пакетным виртуальным ядром Nokia Cloud Packet Core, пользуясь приложениями и устройствами, позволяющими оценить перспективы применения решений в области Интернета вещей. В лаборатории будут тестироваться различные приложения, созданные как в России, так и за рубежом, направленные на нужды различных отраслей экономики.Деметрио Руссо, занимающий должность вице-президента компании Nokia в восточной Европе, пояснил, что основной целью основанной лаборатории является раскрытие потенциала Интернета вещей на территории РФ, а также ускорение разработка услуг в области IoT, для создания более эффективной системы.