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| | Смартфон CAT S61 выдерживает падение на бетон почти с 2-метровой высоты

Смартфон CAT S61 выдерживает падение на бетон почти с 2-метровой высоты

Вчера, 23:30
На выставке в Барселоне стали известны технические характеристики смартфона Caterpillar CAT S61. Это настоящий внедорожник в мире гаджетов.

Смартфон CAT S61 выдерживает падение на бетон почти с 2-метровой высоты

 

Девайс обладает не только сверхпрочным корпусом, но и сохраняет работоспособность под водой на глубине четырех метров в течение двух часов пятидесяти минут. Caterpillar CAT S61 оснащен датчиком загазованности воздуха и общей агрессивности окружающей среды. Устройство оборудовано мощными камерами с оптическими зуммами, процессором с восемью ядрами, флеш-портом, двумя адаптерами беспроводной сети, приемником-навигатором и специальным модулем, позволяющим обеспечивать бесперебойную навигацию владельца.

Рыночная стоимость Caterpillar CAT S61 ориентировочно будет равна 900 евро. Тем не менее, по прогнозам специалистов, прибор займет потребительскую нишу в своем сегменте.
Сергей Денисов
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