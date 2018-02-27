В Сети появились рендеры премиум-смартфона Moto E5

Поклонники весьма ожидаемого смартфона Moto E5 были раздосадованы, узнав, что устройство не будет представлено на выставке Mobile World Congress в этом году. Однако в Сети появились официальные рендеры устройства.

Довольно ожидаемый смартфон Moto E5 будет представлен во время закрытого мероприятия, на которое не попадут представители прессы. Но подробности внешнего вида гаджета уже доступны в Сети благодаря Эвану Блассу, опубликовавшему официальные рендеры смартфона. Согласно опубликованной информации, Moto E5 получит дисплей с соотношением сторон 18:9, но разрешение экрана всё ещё остаётся загадкой. Новый смартфон от Motorola обзавёлся вспышкой для фронтальной камеры и индикатором уведомлений, который будет сигнализировать о пропущенных событиях.

Александр Вест

Также в данной модели решили не отказываться от 3,5-миллиметрового разъёма для наушников, который оказался в верхней части устройства, в то время как USB разъём расположили в нижней части гаджета. Специалисты полагают, что задняя крышка смартфона будет сделана из стекла.