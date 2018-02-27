В сеть "слили" рендеры безрамочного смартфона от Blackberry

Первые изображения безрамочного смартфона от Blackberry под говорящим названием Ghost («Призрак») появились на просторах сети. Общая концепция устройства придерживается современных тенденций и не уходит от них ни в какую из сторон. Известный инсайдер по имени Эван Бласс разместил рендеры девайса у себя на страничке в социальной сети.

Инсайдер утверждает, что устройство от Blackberry планируется выпускать для рынка Индии. Пока что говорить о дальнейшем распространении на ключевые площадки никто не торопится, но и опровергать данные о дальнейшей дистрибуции также.Эксперты отмечают, что показанные Блассом рендеры ничего не могут рассказать об особенностях грядущего смартфона, а лишь демонстрируют концепт, который выбрала компания для устройства. По словам самого инсайдера, новинка получила боковые рамки из металла, а переднюю часть из сплошного куска стекла. В верхней части слева на лицевой панели была размещена самоуправляемая камера. Ghost также может похвастать скрытой в корпусе антенной, которая не оттеняет дизайн. На представленном изображении нельзя также рассмотреть имеется ли сканер отпечатков пальцев, однако по некоторым данным, он может быть размещен сбоку.

Николай Офицеров

Информации относительно технических характеристик грядущего смартфона от компании пока не поступало. Известно лишь то, что данная модель должна быть безрамочной. В Blackberry пока о планах о выходе Ghost ничего не говорят.