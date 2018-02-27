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| | В сеть "слили" рендеры безрамочного смартфона от Blackberry

В сеть "слили" рендеры безрамочного смартфона от Blackberry

Сегодня, 12:19
Первые изображения безрамочного смартфона от Blackberry под говорящим названием Ghost («Призрак») появились на просторах сети. Общая концепция устройства придерживается современных тенденций и не уходит от них ни в какую из сторон. Известный инсайдер по имени Эван Бласс разместил рендеры девайса у себя на страничке в социальной сети.

В сеть "слили" рендеры безрамочного смартфона от Blackberry

 

Инсайдер утверждает, что устройство от Blackberry планируется выпускать для рынка Индии. Пока что говорить о дальнейшем распространении на ключевые площадки никто не торопится, но и опровергать данные о дальнейшей дистрибуции также.

Эксперты отмечают, что показанные Блассом рендеры ничего не могут рассказать об особенностях грядущего смартфона, а лишь демонстрируют концепт, который выбрала компания для устройства. По словам самого инсайдера, новинка получила боковые рамки из металла, а переднюю часть из сплошного куска стекла. В верхней части слева на лицевой панели была размещена самоуправляемая камера. Ghost также может похвастать скрытой в корпусе антенной, которая не оттеняет дизайн. На представленном изображении нельзя также рассмотреть имеется ли сканер отпечатков пальцев, однако по некоторым данным, он может быть размещен сбоку.

В сеть "слили" рендеры безрамочного смартфона от Blackberry

 

Информации относительно технических характеристик грядущего смартфона от компании пока не поступало. Известно лишь то, что данная модель должна быть безрамочной. В Blackberry пока о планах о выходе Ghost ничего не говорят.
Николай Офицеров
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