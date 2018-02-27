В конце года Ericsson запускает в коммерческую эксплуатацию 5G-сети

Технологии связи пятой генерации 5G на данный момент уже готовы к использованию, а их коммерческий запуск может состояться уже в 2018 году. Информацией об этом поделился глава компании Ericsson Берье Экхольм в ходе своего выступления на Mobile World Congress. Он заявил, что компания в этом году закончила процесс формирования своей платформы 5G.

Николай Офицеров

», - заявил Экхольм.Возглавляющий Ericsson функционер отметил, что целью компании сейчас является направление коммерческой эксплуатации. Именно поэтому бренд подписал соглашения относительно сотрудничества в области тестирования 5G с 38 операторами. Помимо этого, у компании есть еще несколько контрактов, по условиям которых сети должны быть запущены в эксплуатацию уже в этом году.Доходы и рыночная доля компаний, которые первыми внедрили технологию 4G росла более быстрыми темпами, чем у его последователей.», - утверждает глава компании.