В конце года Ericsson запускает в коммерческую эксплуатацию 5G-сети

«У нас появилось стабильное коммерческое обеспечение для беспроводной и транспортной сетей, использование которого позволит операторам принять участие в запуске 5G, начиная с четвертого квартала 2018 года», - заявил Экхольм.
Возглавляющий Ericsson функционер отметил, что целью компании сейчас является направление коммерческой эксплуатации. Именно поэтому бренд подписал соглашения относительно сотрудничества в области тестирования 5G с 38 операторами. Помимо этого, у компании есть еще несколько контрактов, по условиям которых сети должны быть запущены в эксплуатацию уже в этом году.
Доходы и рыночная доля компаний, которые первыми внедрили технологию 4G росла более быстрыми темпами, чем у его последователей.
«Мы не знаем, какие сценарии использования точно будут играть наиболее важную роль в сетях 5G, но при этом уверены, что компании, которые смогут первыми развернуть сети 5G, будут иметь на рынке значительное преимущество», - утверждает глава компании.