ZTE представила Blade V9 с безрамочным дисплеем

В рамках конференции Mobile World Congress-2018 представители китайской компании ZTE представили смартфон модели Blade V9, обладающий безрамочным дисплеем и восьмиядерным процессором от Qualcomm.

Согласно анонсированным характеристикам устройства, смартфон оснастили дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+. Сдвоенная основная камера гаджета имеет сенсоры в 5 и 16 мегапикселей соответственно, а фронтальная камера имеет матрицу в 16 мегапикселей, что позволит получать селфи-снимки высочайшего качества. «Сердцем» смартфона был выбран процессор от компании Qualcomm модели Snapdragon 450 с восемью ядрами. Дактилоскопический сенсор было решено разместить на задней панели устройства под основными камерами.

Александр Вест

Толщина гаджета составляет лишь 7,5 миллиметров, а корпус смартфона представлен в чёрном и золотистом вариантах. Вид премиального устройства среднеклассовому смартфону придают стеклянные части корпуса. Стоимость Blade V9 не должна превысить 300 долларов.