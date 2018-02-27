Процессор Core i7-8559U обзаведётся графикой Iris Plus 650

Процессор от известного техногиганта Intel модели Core i7-8559U, который планируется устанавливать в ряде ноутбуков Apple MacBook, а также в мини персональном компьютере Intel NUC, будет поддерживать графический блок Iris Plus 650.

Применение графического блока Iris Plus 650, разработанного в Intel, который обладает тепловым пакетом в 28Вт, намекает на то, что Core i7-8559U должен считаться преемником процессора Core i7-7567U. Ранее подобная графика устанавливалась в двухъядерных процессорах Kaby Lake. Заметим, что процессор обзаведётся четырьмя ядрами с частотой в 2,7 гигагерца, а также режимом Boost, позволяющем пользоваться разгоном тактовой частоты каждого ядра. Как и у других настольных процессоров Core i7, размер кэш-памяти третьего уровня должен составить не менее 12 мегабайт.

Александр Вест

Тестирование новинки проводилось на ноутбуке Dell, а рядом с новинкой в таблице с техническими характеристиками был замечен процессор Core i7-8670 с шестью ядрами, данные в котором обрабатываются в 12-поточном режиме, а тактовая частота его ядер составляет 3,104,1 гигагерца.