MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник

На MWC 2018 испанские провайдеры мобильной связи презентовали свою разработку: голосовой помощник, который, по обещаниям, превзойдёт по популярности Алексу от Amazon.

Новый голосовой помощник называется Aura. Запущен он будет сначала в шести странах, где Telefonica пользуется популярностью: Испании, Великобритании, Германии, Бразилии, Аргентине и Чили. Компания предоставляет свои услуги на территории 17 стран Европы и Латинской Америки.Общение с помощью Aura будет осуществляться разными способами в зависимости от страны: через приложение или Facebook Messenger. Позднее Aura интегрируется с ассистентом Google и Кортаной от Microsoft. Эксперты рассматривают идею как сомнительную. С 2012 года Telefonica вложила в своё развитие 56 миллиардов евро, а прирост пользователей ожидается до 1%. Тем не менее компания всё ещё грезит надеждами войти в большинство европейских стран. Сейчас ведутся переговоры с представителями из Голландии, Франции и Германии.