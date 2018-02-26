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| | Студент из Нижнего Новгорода разработал приложение для диагностики болезней

Студент из Нижнего Новгорода разработал приложение для диагностики болезней

Сегодня, 17:48
Разработано уникальное приложение, помогающее пользователям в диагностике болезней на самой ранней стадии. Особое внимание оно получило среди отечественных пользователей, ведь студент, разработавший его, обучается в университете имени Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Приложение сможет ответить юзеру на вопросы о недуге, так как умеет распознавать первичные признаки заболевания.

Студент из Нижнего Новгорода разработал приложение для диагностики болезней

 

Приложение называется meCare и его автором является Сергей Блинцов. Автор программы отметил, что приложение способно, в частности, различить такое заболевание, как анемия, болезнь Паркинсона и прочие. Информацией об этом поделились сотрудники отечественных СМИ.

MeCare обладает также возможностью отслеживать состояние здоровья пользователя. В случае проявления первичных признаков того или иного заболевания оно тут же сообщает ему об этом. Также смартфон поможет проводить первичную диагностику того или иного недуга.

Эксперты отмечают, что подобного рода приложения могут только сориентировать человека на доврачебном уровне. Диагноз же, в любом случае, может поставить только лишь квалифицированный специалист при помощи оборудования, необходимого для этого.
Николай Офицеров
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