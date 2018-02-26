«Связной» тестирует новый формат магазинов

Официальный представитель ретейлера «Связной» выступил с заявлением о том, что приступил к тестированию в Москве нового формата магазинов, в которых будет применена обновленная расширенная система ассортимента и зонирование. Если эксперимент окажется успешным, то, скорее всего, на новый формат перейдут торговые точки не только «Связного», но также и «Евросети».

Николай Офицеров

Эксперимент пока охватывает, в общей сложности, три точки на улице Красная Пресня, Рязанском проспекте и Ленинградском шоссе. В них, помимо привычных смартфонов, планшетов и расширенной линейки аксессуаров входят также квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, устройства для «умного» дома, проекты и шлемы виртуальной реальности. При этом, также предусмотрены специализированные умные зоны с диванами для того, чтобы покупатели смогли более внимательно ознакомиться с предоставленными товарами.Если говорить о новом логотипе, то у каждого из трех магазинов сети он свой, начиная от цветов фона и заканчивая буквами, подобранными при шрифте. Нынешний основной вариант логотипа для «Связного» это серые буквы под линией, которые объединяют пять цветов.Источник СМИ, близкий к «Связному», отмечает, что в случае успеха новый формат будут распространять на всю сеть. При этом, речь идет не только о «Связном», но и об «Евросети». Акционеры компании сейчас ведут переговоры об объединении.