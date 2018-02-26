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| | Всем по «банану»: Nokia возобновляет продажи телефона из «Матрицы»

Всем по «банану»: Nokia возобновляет продажи телефона из «Матрицы»

Сегодня, 11:12
Традиционно для поклонников высоких технологий выставка Mobile World Congress это настоящий праздник, ведь на нем большинство ведущих брендов представляют свои новые смартфоны, планшеты и компьютеры. Nokia, однако, в прошлом году продемонстрировала, как прекрасно у нее получается играть на ностальгии фанатов. Теперь она решила провернуть аналогичный маркетинговый ход и анонсировала возобновление продаж Nokia 8110 телефона из «Матрицы».

Всем по «банану»: Nokia возобновляет продажи телефона из «Матрицы»

 

Телефон будет обладать изогнутым корпусом, а также защитной крышкой на передней панели. Впервые он был выпущен в 1996 году. Окрещено устройство было и фанатами, и экспертами «бананом» из-за его своеобразной формы, однако еще большую известность оно приобрело после использования в легендарном фильме «Матрица».

Обновленная версия будет представлена сразу в нескольких цветах: черном или желтом. Телефон сможет подключаться к Wi-Fi и 4G-сети. Также на нем будет доступен ряд самых популярных на сегодняшний день приложений. Стоимость данного «ностальгического» телефона составит 79 евро.

Всем по «банану»: Nokia возобновляет продажи телефона из «Матрицы»

 

Ранее также стало известно о том, что главный производитель Nokia на сегодняшний день, компания HMD Global представила общественности новую версию кнопочного устройства Nokia 3310. Продажи прошлогодней генерации весьма обрадовали бренд, потому она решила уделить ему повышенное внимание.
Николай Офицеров
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