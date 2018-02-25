Блогер впервые наглядно показал работу AR Emoji в Samsung Galaxy S9+

Известный российский блогер Wylsacom первым показал в действии смартфон Samsung Galaxy S9+. Одной из главных особенностей стала функция AR Emoji, являющаяся аналогом в iPhone X. Для наглядности блогер опубликовал видео.

В 20:00 по московскому времени стартовала презентация от Samsung, в рамках которой презентовали смартфон Galaxy S9 и его старшее поколение S9+. В это же время на канале Wylsacom появился подробный обзор смартфона. Блогер рассказал, что модель на данный момент будет продаваться только в чёрном цвете, а стоимость составит 59 999 рублей за Galaxy S9 и 69 999 рублей за S9+.

К слову, снимки и видео Galaxy S9 теперь снимает с улучшенной диафрагмой в 1,5. Это рекордное значение на мировом рынке девайсов. Производители оснастили смартфон операционной системой Android 8.0 с возможностью обновления по воздуху.

Вещий Олег

Одной из главных особенностей в смартфоне стала съёмка в режиме AR Emoji. В нём камера снимает пользователя и в дальнейшем создаёт анимацию. Samsung сразу после Apple запатентовала такую технологию, поэтому появление AR Emoji было делом времени. Блогер подчеркнул, что съёмка в этом режиме производится мгновенно, причём камера фиксирует все тонкости внешнего вида пользователя. Сохранять полученный результат можно в формате GIF-анимации или же видеоролика.Комплектация девайса тоже порадовала: кроме подробной инструкции владелец смартфона получит наушники с выходом 3,5 мм, переходники с micro USB для подключения гарнитуры, виртуальных очков или вспомогательных модулей. Блогер отметил также насыщенный экран, который передаёт все тонкости изображения вокруг. Предзаказ стартовал 25 февраля, а купить флагман в фирменных магазинах можно будет с 16 марта.