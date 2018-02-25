Первое фото флагмана Xiaomi Mi 7 появилось в сети

На сайте Slashgears выставили первый снимок флагманского смартфона Xiaomi Mi 7. Размер экрана будет 6 дюймов, разрешение – 2160*1080 пикселей, стороны 18:9. В новом Xiaomi Mi 7 будет отсутствовать сканера отпечатка пальцев, но возможно модель будет оснащена искусственным интеллектом AI.

На снимке изображена глянцевая задняя панель телефона, хотя смартфон должен быть оснащен функцией беспроводной зарядки и крышка необходима стеклянная.Камера состоит из двух модулей, которые находятся верхней части задней крышки. Между ними располагается светодиодная вспышка. С правой стороны находятся кнопки увеличения громкости.Как известно, презентация телефона намечалась на весну 2018 года, так как предыдущий смартфон этой серии был представлен весной 2017, но инсайдер опередил производителей. Также он заявил, что презентация смартфона переносится на июнь.