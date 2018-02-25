В Microsoft Word могут ввести чеченский язык

В Чечне хотят внедрить родной язык в текстовый редактор Microsoft Word. Об этом рассказали в Академии Наук республики.

Никита Готский

По словам местных экспертов, для каждого уроженца Чеченской республики, желающего работать на родном языке, очень важна такая особенность, как проверка правописания текста в PC. Они готовы заняться технологической работой, в результате которой текстовый редактор Microsoft Word «станет писать» на чеченском языке. Дабы этой опцией можно было воспользоваться, следует получить необходимо разрешение, для чего разработчики отправили соответствующее послание в российский филиал компании и пока ждут ответа.В настоящее время готов, ПК проверяют орфографию текстов на чеченском языке и исправляют ошибки. Авторы сообщают, что занялись этой работой также из-за спасения родного языка, включенного в список исчезающих языков ЮНЕСКО.