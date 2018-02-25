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| | Huawei выпускает высококачественный ноутбук MateBook X Pro с сенсорным дисплеем

Huawei выпускает высококачественный ноутбук MateBook X Pro с сенсорным дисплеем

Вчера, 20:58
Huawei представил свой новый ноутбук MateBook X Pro с сенсорным дисплеем FullViev. Презентация модели состоялась на MWC 2018.

 

Huawei выпускает высококачественный ноутбук MateBook X Pro с сенсорным дисплеем

 

Инженеры компании внедрили в ноутбук видеокарту Nvidia MX150 c видеопамятью в 2 Гб, процессор Intel Corei7/i5, а также вышеупомянутый сенсорный экран с разрешением 3000 на 2000 точек. Объем аккумулятора составляет 57,4 Втч, благодаря ему ноутбук работает в течение 12 часов без подзарядки при просмотре видео, 14 часов при обычно использовании, и 15 часов, когда юзер просматривает страницы в Сети.

Huawei выпускает высококачественный ноутбук MateBook X Pro с сенсорным дисплеем

 

MateBook X Pro выйдет с аудиосистемой Dolby Atmos, предоставляющей эффективное звучание. Дактилоскопический датчик в клавише включения запускает гаджет за 7,8 секунд. Стоимость Huawei MateBook X Pro составляет 1499 евро, версия с более презентабельным «железом» стоит дороже на 200-400 евро.
Никита Готский
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