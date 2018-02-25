Xiaomi Redmi Note 5 Pro выйдет с функцией обновления OC Project Tremble

Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил безрамочный дисплей и двойную основную камеру. Гаджет примечателен не только этим. Китайское устройство имеет поддержку быстрой зарядки, сканированием лица Face Unlock и иными особенностями. К примеру, инженеры Xiaomi внедрили в смартфон функцию Project Tremble, из-за чего гаджет обновляется до операционной системы Android 8.1 Oreo. Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил безрамочный дисплей и двойную основную камеру. Гаджет примечателен не только этим. Китайское устройство имеет поддержку быстрой зарядки, сканированием лица Face Unlock и иными особенностями. К примеру, инженеры Xiaomi внедрили в смартфон функцию Project Tremble, из-за чего гаджет обновляется до

Как сообщается, что эта опция будет доступна пользователям Redmi Note 5 Pro с премьерой одного из обновлений, а произойдет это не ранее марта. Оснащение подобной функции в смартфон сыграет только положительную роль в его работе, и среди клиентов он станет очень популярным.

Никита Готский

Китайский производитель Xiaomi недавно представил смартфон Redmi Note 5 Pro с опцией Project Treble и «операционкой» Android 8.1 Oreo. Презентация устройства состоялась в Индии.