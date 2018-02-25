Xiaomi Redmi Note 5 Pro выйдет с функцией обновления OC Project Tremble

Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил безрамочный дисплей и двойную основную камеру. Гаджет примечателен не только этим. Китайское устройство имеет поддержку быстрой зарядки, сканированием лица Face Unlock и иными особенностями. К примеру, инженеры Xiaomi внедрили в смартфон функцию Project Tremble, из-за чего гаджет обновляется до операционной системы Android 8.1 Oreo.
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