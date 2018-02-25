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| | Nokia разработала новый кнопочный "бананофон" 8110 с поддержкой 4G

Nokia разработала новый кнопочный "бананофон" 8110 с поддержкой 4G

Вчера, 19:58
Компания Nokia скоро выпустит новый кнопочный телефон под названием 8110. Новинка будет поддерживать сети 3G и 4G LTE.

Nokia разработала новый кнопочный "бананофон" 8110 с поддержкой 4G

 

Инсайдеры смогли кое-что разузнать о новом гаджете. 8110 может похвастаться своим необычным дизайном и яркой стильной расцветкой. Также в телефон сразу будут встроены программы для посещения популярных соцсетей и мессенджеров, а самое главное – поддержка беспроводного соединения Wi-Fi. Процессор, скорее всего, разработчики поставят Qualcomm, что из линейки Snapdragon 200. Операционная система на аппарате – YunOS.

Цена такого телефона составить 79 евро (5600 руб). Ценник на такой гаджет не самый низкий, но это единственный мобильный телефон, который обладает клавиатурой и в то же время поддерживает сети четвертого поколения (LTE 4G). Инсайдеры предполагают, что новинка обзаведется двумя разъемами для SIM-карт.

Анонс 8110 состоится на выставке MWC 2018, но стать владельцем такого стильного мобильника будет возможно аж в мае. Известно, что новинка выпускается в желтом и черном цвете. Возможно, что после официального анонса количество цветов увеличится.
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