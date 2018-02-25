Alcatel представила смартфон на абсолютно новой операционной системе

Компания Alcatel представит фирменный смартфон, действующий на операционной системе Android Go. Гаджет будет представлен на форуме MWC.

Никита Готский

Инженеры известной фирмы презентовали тестовую модель смартфона 1X, который функционирует на новой «операционке» Androd Go. Устройство удалось протестировать к данному моменту. Присутствующие при этой процедуре корреспонденты заявили, что новинка не отчается особенным быстродействием и время от времени зависала. По мнению специалистов мобильного рынка, это могли быть проблемы самих смартфонв, а не системы. Помимо того на выставке Alcatel показала и некоторые иные модели.Удалось увидеть и бюджетные планшеты от компании. К примеру, разные варианты Alcatel 1T с экранами в 7 и 10,1 дюймов стоят 70 и 100 евро соответственно.