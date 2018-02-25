Alcatel представила смартфон на абсолютно новой операционной системе

Инженеры известной фирмы презентовали тестовую модель смартфона 1X, который функционирует на новой «операционке» Androd Go. Устройство удалось протестировать к данному моменту. Присутствующие при этой процедуре корреспонденты заявили, что новинка не отчается особенным быстродействием и время от времени зависала. По мнению специалистов мобильного рынка, это могли быть проблемы самих смартфонв, а не системы. Помимо того на выставке Alcatel показала и некоторые иные модели.
Удалось увидеть и бюджетные планшеты от компании. К примеру, разные варианты Alcatel 1T с экранами в 7 и 10,1 дюймов стоят 70 и 100 евро соответственно.