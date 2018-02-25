Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Alcatel представила смартфон на абсолютно новой операционной системе

Alcatel представила смартфон на абсолютно новой операционной системе

Вчера, 19:59
Компания Alcatel представит фирменный смартфон, действующий на операционной системе Android Go. Гаджет будет представлен на форуме MWC.

Alcatel представила смартфон на абсолютно новой операционной системе

 

Инженеры известной фирмы презентовали тестовую модель смартфона 1X, который функционирует на новой «операционке» Androd Go. Устройство удалось протестировать к данному моменту. Присутствующие при этой процедуре корреспонденты заявили, что новинка не отчается особенным быстродействием и время от времени зависала. По мнению специалистов мобильного рынка, это могли быть проблемы самих смартфонв, а не системы. Помимо того на выставке Alcatel показала и некоторые иные модели.

Удалось увидеть и бюджетные планшеты от компании. К примеру, разные варианты Alcatel 1T с экранами в 7 и 10,1 дюймов стоят 70 и 100 евро соответственно.
Никита Готский
Новости по теме
В Европе презентовали смартфон Alcatel Idol 4 Pro
В Европе презентовали смартфон Alcatel Idol 4 Pro

Фирма Alcatel закончила разработку нового девайса, который получил название Idol 4 Pro. В ближайшее время он будет доступен на европейском рынке мобильных

Разработчики анонсировали Alcatel Flash Plus 2 в металлическом корпусе
Разработчики анонсировали Alcatel Flash Plus 2 в металлическом корпусе

Разработчики из Китая презентовали «умный телефон» Flash Plus 2 на базе операционной системы Android версии 6.0. Чтобы приобрести новинку, нужно заплатить 160

Alcatel представила 17-дюймовый планшет Xess на Phoenix OS
Alcatel представила 17-дюймовый планшет Xess на Phoenix OS

Известная французская hi-tech компания Alcatel отчиталась о том, что планирует к презентации новый планшетный компьютер Xess, который будет функционировать на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости