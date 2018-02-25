Huawei представит смартфон P20 в Париже

В Huawei пока не разглашают технических особенностей смартфона. При этом ныне точно известно, что P20 выйдет на рынок с вытянутым дисплеем на 5,7 дюймов, механизмом распознавания пользователей и аналогией Face ID. Также стоит отметить, что новый смартфон получит стандартный сканер отпечатков пальцев под экраном.
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