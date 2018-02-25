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| | Huawei представит смартфон P20 в Париже

Huawei представит смартфон P20 в Париже

Вчера, 19:31
Компания Huawei рассказала, где официально представит смартфон P20 в марте в Париже. Ранее считалось, что устройство покажут на форуме MWCX 2018, но эта информация не подтвердилась.

Huawei представит смартфон P20 в Париже

 

В Huawei пока не разглашают технических особенностей смартфона. При этом ныне точно известно, что P20 выйдет на рынок с вытянутым дисплеем на 5,7 дюймов, механизмом распознавания пользователей и аналогией Face ID. Также стоит отметить, что новый смартфон получит стандартный сканер отпечатков пальцев под экраном.
 
Чипсет Kirin 970 послужит аппаратной базой для P20, объем оперативной памяти составит 6 Гб. Тыльная камера на новинке от китайского производителя будет не двойной, а тройной. Емкость аккумулятора, который станет обеспечивать автономную работу, равна 3320мАч. О стоимости Huawei P20 пока не соообщается.

Никита Готский
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