Huawei представит смартфон P20 в Париже

В Huawei пока не разглашают технических особенностей смартфона. При этом ныне точно известно, что P20 выйдет на рынок с вытянутым дисплеем на 5,7 дюймов, механизмом распознавания пользователей и аналогией Face ID. Также стоит отметить, что новый смартфон получит стандартный сканер отпечатков пальцев под экраном. В Huawei пока не разглашают технических особенностей смартфона. При этом ныне точно известно, что P20 выйдет на рынок с вытянутым дисплеем на 5,7 дюймов, механизмом распознавания пользователей и аналогией Face ID. Также стоит отметить, что новый смартфон получит стандартный сканер отпечатков пальцев под экраном.

Чипсет Kirin 970 послужит аппаратной базой для P20, объем оперативной памяти составит 6 Гб. Тыльная камера на новинке от китайского производителя будет не двойной, а тройной. Емкость аккумулятора, который станет обеспечивать автономную работу, равна 3320мАч. О стоимости Huawei P20 пока не соообщается.

Никита Готский

Компания Huawei рассказала, где официально представит смартфон P20 в марте в Париже. Ранее считалось, что устройство покажут на форуме MWCX 2018, но эта информация не подтвердилась.