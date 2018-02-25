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| | Google ищет независимых разработчиков мобильных игр

Google ищет независимых разработчиков мобильных игр

Вчера, 19:24
Google ищет таланты среди создателей мобильных игр. Компания решила организовать конкурс, где небольшие команды и независимые создатели смогу проявить свои возможности. Отметим, что Россия заняла третье место по числу заявок на международном конкурсе.

Google ищет независимых разработчиков мобильных игр

 

Известно, что выручка с мобильных игр за 2017 год возросла на 30% (около 48 миллиардов долларов). Такой подсчёт проделали в Sensor Tower. Выяснилось, что Google Play забирает из этом суммы около 37%, в то время как Apple App Store прикарманил в свою кассу 62%. Теперь компания Google всеми силами ищет выход, чтобы минимизировать разрыв между своим конкурентом. И вот, в 2018 разработчики решили организовать конкурс под названием Indie Corner. Проект будет располагаться в Google Play как отдельная категория, где конкурсанты смогу поделиться с миром своими играми.

Инди-разработчики – это личности, которые создают игры для своей забавы. Для таких людей обычно разработка игр это не более чем хобби.
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