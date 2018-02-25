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| | Разработчики Overwatch намекают на появление нового героя

Разработчики Overwatch намекают на появление нового героя

Вчера, 18:09
На официальной странице Overwatch в соцсети Twitter создатели игры намекают, что в скором времени геймеры смогу увидеть нового героя.

Разработчики Overwatch намекают на появление нового героя

 

Разработчики опубликовали рапорт операции под названием «Белый купол». В сообщении сказано, что во время поставленной цели получили ранения главный инженер Торбьорн Линдхольм и лейтенант Райнхрдт Вильгельм. А вот информации о рядовом первого класса Эмре Сарьоглу установить в рапорте не удалось. Скорей всего, появление рапорта на просторах Интернет даёт понять, что в Overwatch появится новый герой, возможно, это будет Эмре Сарьоглу.

Разработчики Overwatch намекают на появление нового героя

 

Официальной информации о выходе нового персонаже нет, поэтому остаётся только догадываться и ждать новостей, потому что с такими расследованиями можно придумать появление новой карты или миссии.

Отметим, что игроки смогут получать награды при отправлении сообщения Cheer для поддержки своей любимой команды.
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