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| | Microsoft распродает устаревшие смартфоны на Windows 10

Microsoft распродает устаревшие смартфоны на Windows 10

Вчера, 18:02
Американская компания Microsoft продаст смартфоны Lumia, функционирующие на Windows 10. По акции можно купить сразу несколько аппаратов.

Microsoft распродает устаревшие смартфоны на Windows 10

 

Microsoft решила распродать линейку фирменных мобильных гаджетов Lumia. Дело в программном обеспечении устройств, которое больше не станет обновляться, а «железо» смартфонов существенно устарело за минувшие годы. В связи с этим известный американский гигант решил начать распродажу.

Сейчас каждый желающий может купить Lumia 950, Lumia 950 XL и другие. Максимальная сумма за единицу составляет 600 долларов. Иначе обстоит дело в дешевыми смартфонами. Одну такую модель можно купить за 140 долларов, но его производительность не идет ни в какое сравнение с современными устройствами. Знатоки рынка не советуют покупать подобные модели, так как OC никогда не будет обновляться, а значит и смартфон станет довольно нефункциональным.
Никита Готский
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