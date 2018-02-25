NVIDIA: В скором времени вырастут цены на видеокарты

Разработчики видеокарт компании NVIDIA предполагают, что в скором времени их продукция станет гораздо дороже. Такой рост цен продолжится аж до осени этого года, заявил член народного финансирования Massdrop Брайан Хатчинс.

Специалист считает, такое повышение цен связано с тем, что гаджеты Apple и Samsung используют память аналогичную видеокартам. Но стоить отметить, что разработчики iPhone и Galaxy не торопятся выкупать различные модели памяти у компаний NVIDIA и AMD, поэтому тут Брайан Хатчинс не совсем прав. Дефицит на видеокарты можно связать с тем, что многие предприятия заказывают продукцию издали, вследствии чего, часть устройств просто теряются. В конечном итоге, специалисты NVIDIA решили поднять ценовой порог на свою продукцию.Эксперты предполагают, возможен вариант того, что стоимость имеющихся карт не будет расти, а видеокарты нового поколения – Ampere задержатся. Такой вариант возможен, но, увы, с очень низким процентом.Отметим, что недавно компания NVIDIA выпустила самую мощную видеокарту в мире – Titan V. Цена такой разработки составляет 3000 долларов.