В Сеть проникли первые фото экранов iPhone X Plus

В Сеть просочились фотографии будущего смартфона от компании Apple iPhone X Plus. Этому гаджету готовят будущее нового флагмана, который выйдет уже в ближайшее время. Также «яблочная» корпорация планирует выпуск еще двух девайсов.

Снимки по всемирной паутине распространил веб-портал MacX. Отмечается, что уникальные кадры были сделаны в цехах завода LG во Вьетнаме. Фото наводят на мысль, что здесь действительно изображена деталь будущего «яблочного» устройства. Эксперты обратили внимание на выемку в верхней части экрана, аналогичный тому, который имеется в iPhone X.

Дарья Светозарова

Возможно, новый смартфон получит камеру TrueDepth, как и его предшественник. Некоторые аналитики допустили, что в плюсовой модели выемка будет несколько меньше, но официально эти предположения не подтвердились.