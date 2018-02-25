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| | В Сеть проникли первые фото экранов iPhone X Plus

В Сеть проникли первые фото экранов iPhone X Plus

Сегодня, 15:39
В Сеть просочились фотографии будущего смартфона от компании Apple iPhone X Plus. Этому гаджету готовят будущее нового флагмана, который выйдет уже в ближайшее время. Также «яблочная» корпорация планирует выпуск еще двух девайсов.

В Сеть проникли первые фото экранов iPhone X Plus

 

Снимки по всемирной паутине распространил веб-портал MacX. Отмечается, что уникальные кадры были сделаны в цехах завода LG во Вьетнаме. Фото наводят на мысль, что здесь действительно изображена деталь будущего «яблочного» устройства. Эксперты обратили внимание на выемку в верхней части экрана, аналогичный тому, который имеется в iPhone X.

 

Возможно, новый смартфон получит камеру TrueDepth, как и его предшественник. Некоторые аналитики допустили, что в плюсовой модели выемка будет несколько меньше, но официально эти предположения не подтвердились.
Дарья Светозарова
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