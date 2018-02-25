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| | Lenovo выпускает ноутбук с процессором Ryzen

Lenovo выпускает ноутбук с процессором Ryzen

Сегодня, 15:03
Компания Lenovo произвела новые ноутбуки на платформе Ryzen. Новинка носит название IdeaPad 720S-13ARR.

Lenovo выпускает ноутбук с процессором Ryzen

 

Произвести необходимый по потребительским параметрам мобильный процессор не так сложно, главное убедить создателей портативных аппаратов применить его в личных целях. По мнению аналитиков, именно это можно отнести к процессору Ryzen 2000U. При этом такие чипсеты пока используются только в незначительном количестве ноутбуков.

К примеру, корпорация Lenovo предлагает своим потребителям пока одну версию «ноутов», функционирующих на базе этого процессора с четырьмя ядрами. Помимо того, есть основания думать, что со временем ассортимент подобных устройств будет расширяться, в частности, уже ходят слухи о появлении на мобильном рынке 14-дюймового ThinkPad A485, но китайская компания работает и над другими схожими технологическими продуктами. О стоимости ноутбуков пока говорить рано, они выйдут в малом числе, а это окажет влияние на розничные цены.
Никита Готский
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