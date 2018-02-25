Голосовые помощники вытеснят смартфоны с рынка

Аналитики предполагают, что смартфоны скоро уйдут в прошлое. Их заменят голосовые помощники.

Виктория Ниц

Голосовые помощники в смартфонах становятся умнее с каждым месяцем. Они уже не только говорят вслух время, но полноценно отвечают на поисковые запросы пользователей, управляют «умным домом», дают советы по вождению и строят маршруты. Аналитики уверены, это не предел их возможностей. Хотя реальным помощникам ещё очень далеко до «Джарвиса» — искусственного помощника «Железного человека» Тони Старка, совершенствование искусственного интеллекта позволит им выйти на новый уровень развития уже в ближайшее время.Специалисты также предположили, что в ближайшее время голосовые ассистенты вытеснят смартфоны. Они уже справляются с большинством функций мобильных телефонов. С другой стороны, многие пользователи опасаются слишком уж «умных» помощников. Например, хорошо известно, что голосовой помощник Apple Siri хранит все запросы в течение полутора лет. Получается, в распоряжении помощника оказывается огромное количество персональных данных, которые могут использованы для шантажа или даже шпионажа.