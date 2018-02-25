Эксперты обнародовали десятку лучших технологий 2018 года

Эксперты опубликовали список лучших технологий 2018 года. Данные технологии считаются наиболее прогрессивными и перспективными, но пока им не нашлось широкого применения. Тем не менее, специалисты прочат им хорошее будущее.

Дарья Светозарова

На первых позициях находятся возможности копировать металл в 3D-формате. Раньше подобную операцию выполняли только с пластмассой. На сегодняшний день эта технология получила распространение в Великобритании. На второй ступеньке рейтинга оказались эмбрионы мышей, которые были выращены из стволовых клеток учеными Кембриджа. На третьей ступени пьедестала находится «умный» город от компании Google Sidewalk Labs. Буквально в затылок городу «дышит» искусственный интеллект, развивающийся ускоренными темпами, а замыкают топовую пятерку нейронные сети.В десятку попали наушники Pixel Buds от Google. За ними идут газовые электростанции с нулевой эмиссией. Интерес вызывают также технологии, обеспечивающие приватность в интернете, прогнозы на будущее по генотипу. А последними в десятке стали квантовые компьютеры.