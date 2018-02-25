Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Эксперты обнародовали десятку лучших технологий 2018 года

Эксперты обнародовали десятку лучших технологий 2018 года

Сегодня, 14:45
Эксперты опубликовали список лучших технологий 2018 года. Данные технологии считаются наиболее прогрессивными и перспективными, но пока им не нашлось широкого применения. Тем не менее, специалисты прочат им хорошее будущее.

Эксперты обнародовали десятку лучших технологий 2018 года

 

На первых позициях находятся возможности копировать металл в 3D-формате. Раньше подобную операцию выполняли только с пластмассой. На сегодняшний день эта технология получила распространение в Великобритании. На второй ступеньке рейтинга оказались эмбрионы мышей, которые были выращены из стволовых клеток учеными Кембриджа. На третьей ступени пьедестала находится «умный» город от компании Google Sidewalk Labs. Буквально в затылок городу «дышит» искусственный интеллект, развивающийся ускоренными темпами, а замыкают топовую пятерку нейронные сети.

В десятку попали наушники Pixel Buds от Google. За ними идут газовые электростанции с нулевой эмиссией. Интерес вызывают также технологии, обеспечивающие приватность в интернете, прогнозы на будущее по генотипу. А последними в десятке стали квантовые компьютеры.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Forbes: ТОП-10 инновационных технологий 2018 года
Forbes: ТОП-10 инновационных технологий 2018 года

Эксперты Forbes представили свой список инновационных технологий 2018 года. В него вошли шокирующие разработки.

Эксперты определили ТОП-10 лучших двигателей 2018 года
Эксперты определили ТОП-10 лучших двигателей 2018 года

Эксперты издания Wards Auto определили список из десяти лучших двигателей, которые заявят о себе в 2018 году. В рейтинге представлены не только традиционные

Google обучит искусственный интеллект развиваться
Google обучит искусственный интеллект развиваться

Корпорация Google пытается научить искусственный интеллект развиваться самостоятельно. Инженеры компании работают над усовершенствованием нейронных сетей и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости