Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G

Мобильный оператор Vodafone Украина создал сервис, при помощи которого пользователи смогут проверить свою SIM-карту на функцию, поддерживает ли она 4G или нет.

Пелагея Лебединская

Проверить свою SIM-карту очень легко. Пользователь должен набрать на своем мобильном телефоне номер сервисного центра *222# и нажать кнопку вызова. После, сразу же на телефон придет СМС-сообщение со всей информацией о данной SIM-карте. Если карта не поддерживает 4G, то ее можно будет совершенно бесплатно обменять на новый образец карты, при этом сохраняя свой номер телефона. Предварительно заказать новую SIM-карту можно у оператора Vodafone Украина. Адрес ближайшего сервисного центра, в котором пользователю отдадут новую карту, будет указываться в ответном СМС-сообщении.Отметим, что Vodafone Украина планирует выпустить в пользование пробный 4G уже этой весной, а летом начать массовое распространение.